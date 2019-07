Fils de la légende roumaine Gheorge Hagi et auteur d’un bel Euro Espoirs, Ianis Hagi (20 ans) est suivi par de nombreuses formations. Le joueur de Viitorul Constanta reste sur une saison pleine avec notamment 14 buts et 8 passes décisives en 39 matches. Alors que le KRC Genk, le Standard de Liège et le Séville FC ont manifesté un intérêt pour l’international roumain, le Spartak Moscou a également son mot à dire

D’après le média roumain Gazeta Sporturilor, le club russe a transmis une offre de 12 millions d’euros pour Ianis Hagi. Le coach des rouges et blanc, Oleg Kononov a d’ailleurs envie de faire du milieu offensif le pilier de son nouveau projet.

