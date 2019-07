Depuis un peu plus d’un an, Manchester United cherche un nouveau défenseur central. Lors du mercato estival 2018, les Red Devils avaient tout fait pour recruter Harry Maguire, le joueur de Leicester, mais les Foxes avaient fermé la porte. Et un après, le club mancunien semble toucher au but. Après de longues négociations, MU devrait en effet s’offrir le joueur de 26 ans.

Après plusieurs offres refusées, Manchester United se serait enfin résigné à payer les 90 millions d’euros demandés par Leicester comme le rapporte la presse anglaise, à commencer par The Independent. Le média britannique va même un peu plus loin en affirmant qu’un accord a été trouvé et que la signature de l’international anglais (20 sélections) chez les Red Devils est imminente.

