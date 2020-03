L’été dernier, le RB Leizpig s’est fait prêter le jeune Ethan Ampadu (19 ans) par Chelsea jusqu’à l’issue de l’exercice 2019-2020. Si l’international gallois (9 sélections) fait partie des joueurs prometteurs des Blues, il n’a jamais réussi à s’imposer au sein de la machine mise en route par Julian Naggelsmann. Le défenseur central polyvalent n’a passé que 78 minutes sur les pelouses de Bundesliga et a disputé 3 rencontres de Ligue des Champions.

Ainsi, Ethan Ampadu ne devrait pas prolonger l’aventure avec l’actuel 3e du championnat allemand. Markus Krösche, le directeur sportif du RB Leipzig, a confié à Kicker que le Gallois « retournera à Chelsea à la fin de la saison ». Il faut dire que, contrairement aux deux autres joueurs prêtés aux Allemands (Angelino et Patrik Schick), le prêt n’est pas assorti d’une option d’achat. Ampadu retournera donc vraisemblablement du côté de Stamford Bridge pour essayer d’y faire son trou. A moins qu’un nouveau prêt ne lui permette de trouver un temps de jeu plus conséquent. Et de pleinement lancer sa carrière.