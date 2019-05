En ballottage défavorable malgré le soutien en apparence de son président, Ernesto Valverde n’est pas certain de rester sur le banc du Barça la saison prochaine. L’élimination spectaculaire face à Liverpool a laissé des traces, surtout qu’elle intervient un an après une cuisante défaite contre la Roma, et déjà une sortie par la petite porte en Ligue des Champions. Ces mauvais résultats n’effraient pas Leo Messi, qui a apporté son soutien à son entraîneur en conférence de presse.

« J’aimerais qu’il reste. Vous pouvez aimer ou pas la manière dont nous jouons, mais l’année dernière nous avons fait le doublé et nous avons été marqués par l’élimination en Ligue des Champions (face à la Roma). Cette année, nous pouvons réaliser un autre doublé mais avec une autre tâche, une tâche beaucoup plus grande celle-là. Si vous y réfléchissez, nous avons perdu deux matches en deux ans. Deux défaites qui nous ont marqués, mais au-delà de ça, ces deux années ont été bonnes. » Le Barça a l’occasion de faire le doublé demain en finale de la Coupe d’Espagne face à Valence (match à suivre à 21h ce samedi sur notre site).