Le président de l’Olympique de Marseille a fait le buzz hier, lors du premier sommet des start-up d’Aix-Marseille. Jacques-Henri Eyraud a profité de l’évènement pour parler foot, et pour proposer des innovations dans ce sport.

« Le jeu Fifa a décidé qu’un but marqué via un tir en dehors de la surface de réparation valait deux points (deux buts, ndlr). Pourquoi pas demain sur de vrais terrains, un tir des trente mètres qui fait but, ça ne rapporterait pas deux points plutôt qu’un ? », s’est-il demandé. Des propos qui ont fait beaucoup parler, et surtout rigoler sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, ces déclarations ont été tournées en dérision, chacun s’amusant à inventer une nouvelle règle.