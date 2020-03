L’Italie est frappée de plein fouet par l’épidémie du coronavirus. Plus que jamais, l’avenir de la Serie A est menacé et les clubs doivent affronter des pertes financières conséquentes au quotidien. La Juventus ne déroge malheureusement pas à la règle et Giorgio Chiellini a décidé de soutenir ses dirigeants en cette période délicate. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le capitaine de la Vieille Dame a formulé trois propositions à Andrea Agnelli (président de la Juve) et Fabio Paratici (directeur sportif).

La première consisterait à ce que les joueurs de la Juve perçoivent les salaires du mois de mars en renonçant aux prochains jusqu’à la reprise du championnat. Si la compétition reprenait, ces derniers seraient gelés ou versés plus tard. La seconde consisterait à renoncer à un mois sur quatre ou deux mois sur quatre de salaires en fonction de l’avenir de la compétition. Enfin la dernière option reposerait sur la volonté des joueurs de renoncer à un salaire et demi en fonction des décisions prises pour la fin de la saison. Une décision devrait intervenir à la fin du mois de mars sur le sujet.