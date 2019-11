C’est l’une des dates à marquer sur le calendrier en Espagne. Ce dimanche, on avait droit au bouillant derby de Séville entre les deux équipes de la ville andalouse, qui connaissent cependant un début de saison bien différent. Le Séville FC est bien plus en jambes, et ça s’est vu ce soir, avec cette victoire 2-1 contre l’équipe de Nabil Fekir.

Très vite, Lucas Ocampos mettait les siens devant au score d’une bonne demi-volée (1-0, 13e). Son cinquième but de la saison déjà. Mais Loren, en véritable renard, égalisait juste avant la pause (1-1, 45e). En deuxième période, Luuk de Jong redonnait l’avantage à son équipe (2-1, 55e). Séville est quatrième, à un petit point du FC Barcelone. Le Betis est dix-septième, juste au-dessus de la zone rouge.