Dans le cadre de la 19ème journée de Liga, le Séville FC accueillait l’Athlétic au Ramon Sanchez-Pizjuan. Les hommes de Julen Lopetegui voulaient bien démarrer l’année pour conforter leur troisième place face à une formation basque redoutable. Tout ne se déroulait pas comme prévu pour les partenaires de Jules Koundé titulaire ce soir. Dès le quart d’heure de jeu, les protégés de Gaizka Garitano ouvraient le score.

Suite à une longue transversale de Martinez, Capa s’emmenait bien le ballon et ajustait Vaclik d’une belle frappe qui se logeait petit filet (0-1, 15e). Séville remettait les pendules à l’heure juste après l’heure de jeu. Décalé sur la droite, Ocampos s’arrachait et voyait son centre poussé malencontreusement dans son propre but par Nunez (1-1, 61e). Avec ce cinquième nul de la saison, le Séville FC restait sous la menace de l’Atlético de Madrid au classement.