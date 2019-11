La 14e journée de Ligue 1 a débuté ce vendredi soir avec le match entre le PSG et le LOSC (2-0). Et en Espagne, c’était également le début de la 14e levée de Liga avec une rencontre entre Levante (13e, 17 points) et Majorque (16e, 14 points). Avec trois victoires sur leurs quatre derniers matches, les Granotes voulaient rester dans cette belle passe pour se rapprocher de la première partie de tableau, tandis que les Bermellones devaient eux s’éloigner de la zone rouge.

Sur la pelouse de l’Estadi Ciutat de València, les locaux frappaient les premiers avec un but de Roger au retour des vestiaires (52e, 1-0). Quelques instants plus tard, Rodriguez égalisait pour les visiteurs (65e, 1-1) mais Rochina offrait la victoire aux locaux sur un service de Miramon, déjà passeur décisif sur le premier but (73e, 2-1). Levante s’imposait donc 2-1 et passait à la 10e place. Majorque restait au 16e rang.