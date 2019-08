La 3e journée de Liga NOS proposait un choc entre Benfica et le FC Porto, à l’Estádio da Luz. Et ce sont les hommes de Sérgio Conceição qui sont allés créer la surprise en s’imposant 2-0 à Lisbonne.

Invaincus et leaders avant la rencontre, les Águias auront subi les assauts de Zé Luis, buteur opportuniste sur corner, après un cafouillage de la défense lisboète (0-1, 22e), et de Moussa Marega, en difficulté une bonne partie du match et pourtant plein de sang-froid dans un duel de fin de match face à Odisseas Vlachodimos (0-2, 86e). Ce succès permet aux Dragões de revenir à égalité parfaite avec son adversaire du soir, provisoirement en tête de Liga NOS (6 pts, 7 buts pour, 2 buts contre).

