Pour le compte de la 18e journée de Liga, Villarreal (13e, 22 points) accueillait ce samedi soir Getafe (4e, 30 pts) à l’Estadio de la Ceramica. Après deux victoires en quelques jours, le sous-marin jaune voulait continuer sur sa lancée, alors que les Azulones visaient eux une septième victoire de rang toutes compétitions confondues.

Après une première période sans un but, les locaux débloquaient la situation au retour des vestiaires. Gomez trouvait le chemin des filets et inscrivait le seul but de la partie (52e, 1-0). Grâce à ce succès, Villarreal grimpait à la neuvième place du championnat d’Espagne. Getafe, de son côté, restait quatrième en attendant les autres rencontres.