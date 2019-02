L’OM réussit la passe de trois, une première cette saison. Déjà vainqueur de Bordeaux puis de Dijon, le club olympien a cette fois-ci battu Amiens au Vélodrome 2-0 lors de cette 25e journée. Thauvin (20e) et Balotelli (25e), qui a inscrit sa troisième réalisation en seulement quatre rencontres avec son nouveau club, sont les buteurs du jour.

Marseille se redresse donc doucement en championnat en se hissant à la 4e place. Tout n’a pas été brillant non plus même si des joueurs comme Sanson et Lopez ont marqué des points. Les Picards se sont procurés plusieurs situations sans jamais réussir à les concrétiser. Ce soir, ils se retrouvent 16e de Ligue 1.

Revivez le film de la rencontre sur notre live.