La treizième journée de Ligue 1 continuait ce dimanche avec une première affiche entre Bordeaux et le Stade Malherbe de Caen. Les locaux, qui aspirent à recoller dans la première partie de tableau, alignaient Kalu, Kamano et Briand à la pointe de l’attaque. De l’autre côté, Caen, 17e de Ligue 1, voulait prendre de l’avance sur la zone de relégation. Et dans un match bien fermé, aucune des deux équipes n’a su prendre l’avantage sur l’autre (0-0).

En première période, Kamano armait une frappe lointaine mais ne trouvait pas le cadre (15e). Un quart d’heure plus tard, Jules Koundé était contré dans la surface (31e), avant que Kamano ne cadre pas une reprise de volée (36e). En seconde période, Caen enchaînait les corners sans se montrer dangereux. La seule véritable occasion intervenait finalement dans les dernières secondes puisque Nicolas De Préville servait parfaitement Kamano, seul au point de penalty. Le Guinéen frappait mais Samba sauvait devant lui (90e+3). Les deux équipes se séparaient donc dos à dos (0-0). Bordeaux reste 10e, tandis que Caen est 17e.