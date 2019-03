Si Kylian Mbappé règne actuellement sur le classement des buteurs de Ligue 1 (avec 26 buts), il n’y a pas que sur le terrain que le natif de Bondy occupe la première place. Selon un sondage commandé par la LFP, réalisé du 17 au 31 décembre 2018, auprès d’un échantillon de 5 013 Français intéressés par le football âgés de seize à soixante-quinze ans, Kylian Mbappé est le joueur le plus populaire du championnat français. Comme l’indique L’Équipe, à la question « quels sont les joueurs les plus emblématiques du Championnat de France de Ligue 1 cette saison ? », Mbappé a obtenu 67% des suffrages.

Cela le place devant Neymar (42% des voix), qui occupait pourtant seul la tête de ce classement l’an passé. On retrouve ensuite leur compère d’attaque, Edinson Cavani, en troisième position (19%), et le premier non-Parisien se nomme Nabil Fekir (Lyon), qui se place en au pied du podium (9%). Viennent ensuite le champion du monde 2018 Florian Thauvin (8%), celui de 2006 Gianluigi Buffon (6%), l’attaquant lillois Nicolas Pépé (3%) et Dimitri Payet (3%), lui qui n’est pourtant plus titulaire à l’OM (au moment du sondage il l’était encore).