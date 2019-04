Depuis 42 ans, Marseille court derrière un succès à Bordeaux. Si cette saison, les deux équipes se sont déjà affrontées en Ligue 1 pour un succès de l’OM au Vélodrome (1-0), ce match était d’une importance capitale pour les hommes de Rudi Garcia. En effet, en cas de contre-performance, les Olympiens pouvaient quasiment dire adieu au podium de la Ligue 1. Et très rapidement, les Marseillais souffraient mais Mandanda sortait trois tentatives bordelaises, respectivement de Jovanovic (2e), Kamano (3e) et De Préville (4e). L’OM réagissait sur coup de pied arrêté mais Kamara trouvait Costil sur son chemin (8e). Bordeaux répondait mais Briand butait une nouvelle fois sur Mandanda (23e). Les Girondins insistaient et Radonjic déviait le ballon de la main dans la surface. L’arbitre accordait un penalty et Kamano transformait (1-0, 27e).

Marseille souffrait et Payet tentait d’égaliser sur coup-franc, sans réussite (44e), avant que Strootman ne bute à bout portant sur Costil (45e+1). Au retour des vestiaires, Radonjic manquait sa tête (49e), sa reprise acrobatique (51e) et sa demi-volée (56e). Et si l’OM poussait, avec l’entrée de Balotelli, Bordeaux faisait le break grâce à De Préville, bien lancé par Briand (2-0, 71e). Balotelli s’offrait une première occasion mais manquait le cadre (73e). Mais Pablo s’agaçait face à l’Italien et laissait ses partenaires à 10 après avoir été expulsé pour un mauvais geste sur Balotelli (83e). Bordeaux tentait de conserver le score et Youssouf passait proche d’inscrire un troisième but (89e), alors que Thauvin butait encore sur Costil (90e+5). Les Girondins l’emportaient finalement 2-0 et montent en 11e position. De son côté, l’OM reste 5e mais laisse l’occasion à Lille et Lyon de définitivement les éliminer de la course au podium, tandis que Reims et Montpellier peuvent, en cas de succès, chiper la 5e place aux Olympiens.