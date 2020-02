L’OM n’a pas vraiment connu son meilleur match ce samedi au Vélodrome mais a réussi à venir à bout de Toulouse 1-0 grâce à un magnifique but signé Dimitri Payet. Les Phocéens prennent neuf points d’avance sur le Stade Rennais, qui reçoit Brest ce soir, toujours dans le cadre de cette 24e journée de Ligue 1. Le TFC est toujours bon dernier.

Les hommes d’André Villas-Boas n’ont franchement pas rendu une bonne copie, frôlant une mauvaise surprise dès les premières secondes avec un poteau de Leya-Iseka. Makengo s’est vu lui refuser un but de toute justesse (28e). Mandanda a même dû s’employer à plusieurs reprises, notamment en première période et en fin de match pour préserver un maigre avantage qui aurait aussi pu être creusé par Radonjic (45e+2) et Payet (85e).

Revivez le match sur notre live.