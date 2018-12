Choc au sommet en Ligue 1 où l’Olympique Lyonnais (2e) se déplaçait sur la pelouse de Lille (4e). Cet affrontement entre deux prétendants aux places qualificatives en Ligue des Champions s’annonçait particulièrement intéressant et les Gones démarraient mieux. Tout d’abord Memphis Depay frappait en force et Mike Maignan sauvait les siens (11e). Le portier nordiste gagnait ensuite un duel face à Maxwel Cornet (14e). Malmené, Lille parvenait toutefois à ouvrir le score sur une lourde reprise de volée qui venait se loger dans la lucarne droite d’Anthony Lopes (17e). Cueilli a vif, Lyon manquait d’égaliser, mais Maxwel Cornet, Houssem Aouar et Bertrand Traoré ne parvenaient pas à trouver le cadre (21e). Les rhodaniens laissaient beaucoup d’espaces derrière et se faisaient de nouveau punir par Nicolas Pépé (2-0, 27e). A la mi-temps, les Dogues rentraient aux vestiaires avec le goût du devoir accompli.

Au retour des vestiaires, l’Olympique Lyonnais se remettait les idées en place et Bertrand Traoré parvenait à obtenir un penalty. Memphis Depay se précipitait pour le tirer et envoyait un missile qui passait juste au-dessus des cages (50e). Lyon prenait le dessus sur la rencontre tout en restant friable défensivement. Finalement, Bertrand Traoré réduisait le score d’un plat du gauche (2-1, 64e). Lille reculait dangereusement et finalement Moussa Dembélé remettait les deux équipes à égalité en fin de rencontre (2-2, 86e). Les deux équipes se quittent sur un match nul qui permet à Lyon de rester dauphin et à Lille d’être troisième.