Suite de la dix-huitième journée de Ligue 1 en cet après-midi de dimanche, avec les Girondins de Bordeaux qui accueillaient une équipe strasbourgeoise en difficulté dans le bas du tableau. Englué dans un flou institutionnel conséquent, le club girondin s’est incliné face aux Alsaciens sur le score de 1-0.

C’est Ludovic Ajorque, en début de rencontre, qui a expédié le ballon au fond des filets après un cafouillage sur corner (0-1, 11e). Le seul but de la partie, puisque les troupes de Paulo Sousa ne sont pas parvenues à revenir au score. Bordeaux reste septième et met fin à sa série de trois succès à la maison. Strasbourg prend de l’air et remonte jusqu’à la treizième marche du classement.