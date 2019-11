Un duel de haut de tableau avait lieu ce samedi en Ligue 2. À domicile, Sochaux (6e) accueillait Troyes (4e). Un match qui mettait toutefois du temps à se lancer. Rapidement, Maxence Lacroix se blessait à la cuisse droite et quittait ses coéquipiers (21e). Un coup dur pour Sochaux qui était suivi d’un autre dans la foulée. Suite à un choc aérien avec son coéquipier Adolphe Teikeu, le gardien Maxence Prévot devait sortir au profit de Lawrence Ati Zigi (31e). Entre temps, Yohann Touzghar avait jeté l’éponge du côté troyen après un problème musculaire (29e). Trois forfaits précoces qui ne permettaient pas au match de s’emballer.

Au retour des vestiaires la rencontre s’accélérait avec un but de Chris Bédia en faveur de Troyes (51e). Le milieu de terrain résistait parfaitement à un retour de Christopher Rocchia après une longue course et crucifiait le gardien. En fin de match, Ousseynou Thioune était sanctionné d’un carton rouge suite à une vilaine semelle sur Rui Pires (77e). À onze contre dix, Troyes tenait bon et s’impose 1-0. Au classement, l’ESTAC revient à un point de l’AC Ajaccio (3e) et à deux longueurs de Lens (2e).