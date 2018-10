Fraîchement prolongé jusqu’en 2022, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a convoqué 25 joueurs pour les matchs de Ligue des Nations face à la Croatie (12 octobre) et l’Espagne (15 octobre).

Et ce dernier a concocté quelques petites surprises comme dans cette liste. Ainsi, James Maddison (Leicester), Jadon Sancho (Dortmund), Mason Mount (Derby County) et Nathaniel Chalobah (Watford) fêtent leur première convocation avec les Three Lions. On notera également les retours de Ross Barkley, Harry Winks et Raheem Sterling.

La liste de l’Angleterre

Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ross Barkley (Chelsea), Marcus Bettinelli (Fulham), Jack Butland (Stoke City), Nathaniel Chalobah (Watford), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Joe Gomez (Liverpool), Jordan Henderson (Liverpool), Harry Kane (Tottenham Hotspur), James Maddison (Leicester City), Harry Maguire (Leicester City), Alex McCarthy (Southampton), Mason Mount (on loan at Derby County from Chelsea), Jordan Pickford (Everton), Marcus Rashford (Manchester United), Danny Rose (Tottenham Hotspur), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Luke Shaw (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), John Stones (Manchester City), James Tarkowski (Burnley), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City), Danny Welbeck (Arsenal), Harry Winks (Tottenham Hotspur)