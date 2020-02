Il restait une dernière rencontre en 16e de finale retour de Ligue Europa puisque le match entre le RB Salzbourg et l’Eintracht Francfort n’a pu se jouer hier à cause du vent. Il a finalement eu lieu ce vendredi et après le score nul de 2-2, c’est le club allemand qui passe en 8e. Il affrontera le FC Bâle les 12 et 19 mars.

Demi-finalistes de la compétition l’an passé, les Aigles l’avaient emporté 4-1 à l’aller. Ce soir en Autriche, Salzbourg a tout de même mené deux fois au score grâce à Ulmer (10e) et le Français Jérôme Onguéné (72e). L’Eintracht est revenu à chaque fois grâce à un doublé d’André Silva (30e, 83e).