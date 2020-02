L’Olympiakos a créé la surprise de ces seizièmes de finale de la Ligue Europa. Battus chez eux 1-0 au match aller contre Arsenal, les Grecs sont allés chercher à Londres leur qualification pour le tour suivant dans les ultimes minutes des prolongations (2-1). Passeur décisif sur le premier but des siens, Mathieu Valbuena a rapporté toute sa joie au micro de RMC Sport.

« Je n’ai plus de voix, on chante dans le vestiaire. C’est un moment historique pour le club. On a fait un grand match. On a fait douter cette équipe. C’est un symbole. C’est l’état d’esprit de cette équipe, un club formidable. Je suis épaté », a-t-il lancé avant de raconter le but vainqueur de son équipe (120e minute), que l’ancien Marseillais, sorti à la fin du temps règlementaire, a vécu du banc de touche : « on n’en croyait pas nos yeux. J’ai couru jusqu’aux supporters. Ils étaient nombreux (5200), ils ont fait beaucoup de bruit. C’était vraiment fantastique ! » Mathieu Valbuena et ses coéquipiers doivent désormais se concentrer sur la suite de leur aventure européenne. Ils connaîtront leur adversaire des 8es de finale ce vendredi en début d’après-midi. Le tirage au sort a lieu à 13h.