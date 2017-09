Malgré un début de saison très compliqué pour Lille en Ligue 1 (4 points sur 12 possible), le directeur général du club nordiste s’est montré optimiste. Marc Ingla estime que le mercato des siens est bon, alors les Dogues ont notamment vendu au dernière moment Nicolas de Préville à Bordeaux.

« Nous avons bien noté l’excitation des supporters lors des nombreuses arrivées (Luiz Araujo, Thiago Mendes, Thiago Maia, Pépé, etc.) et leur déception à la suite des départs (De Préville, Xeka). Mais il faut considérer notre projet dans sa globalité. Il y a nos investissements, d’une part, et notre besoin d’équilibre de gestion qui nécessite du courage, d’autre part. Cela a été un bon mercato », a jugé Ingla auprès de L’Equipe.