Lionel Messi et Cristiano Ronaldo affolent les compteurs et empilent les records à eux deux depuis de nombreuses années. Ces deux monstres du monde du football règnent sans partage sur le monde du football et cumulent 11 Ballons d’or (6 pour La Pulga, 5 pour le Portugais) sur les 12 dernières années. Longtemps rivaux sur les pelouses de Liga entre 2009 et 2018, Messi défendant les couleurs du Barça et CR7 portant le maillot du Real Madrid, les deux stars pourraient-elles un jour évoluer sous les mêmes couleurs du côté des États-Unis.

Cette hypothèse réjouit en tout cas Adrian Heath, le manager de Minnesota United. Selon lui, David Beckham, ancien Galactique du Real Madrid et ancienne gloire de Manchester United aujourd’hui propriétaire de l’Inter Miami, pensionnaire de MLS, est en capacité de réunir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans une même équipe : « ce serait incroyable pour le football américain, et si quelqu’un a le profil mondial pour faire de ce rêve une réalité, c’est bien David Beckham. Ce n’est peut-être pas pour tout de suite, mais je vois bien Ronaldo suivre les pas de Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Steven Gerrard et Frank Lampard en jouant en MLS. Pour Ronaldo et Messi, les deux destinations les plus évidentes s’ils viennent en MLS sont Los Angeles et Miami », a confié Adrian Heath au Mirror. Il faudra en tout cas attendre encore quelques années pour voir le rêve de certains fans devenir réalité de l’autre côté de l’Atlantique.