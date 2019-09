Absent depuis la 1ère journée de Premier League et une blessure contractée contre Norwich (4-1), Alisson Becker (26 ans) est sur le chemin du retour. L’international brésilien (41 sélections) se remet d’une blessure au mollet qui l’a immobilisé pendant 7 semaines mais le gardien devrait retrouver les terrains d’ici peu comme il l’a confié sur le site officiel des Reds.

« Je suis sur la bonne voie, je pense que nous y sommes presque. Je peux aller sur le terrain pour faire du travail de gardien et je me sens très bien. Je me sens confiant et je pense qu’il est maintenant question de rassembler tout mon pouvoir, toute ma confiance pour revenir et faire ce que j’aime, explique le dernier rempart tout juste primé meilleur gardien par la FIFA lors de la cérémonie The Best. C’est énorme parce que, si je regarde en arrière, il y a deux semaines, je ne pouvais même pas marcher correctement. Maintenant, je cours, je saute sur ma jambe droite qui a été blessée, alors je suis vraiment content de cela. »

