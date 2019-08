La Vodafone Arena d’Istanbul accueille ce soir la Supercoupe d’Europe entre Liverpool et Chelsea. Un duel intéressant entre deux formations anglaises qui ont respectivement gagné la Ligue des Champions et la Ligue Europa l’an dernier.

Liverpool s’organise dans un 4-3-3 assez classique. Suite à la blessure d’Alisson Becker, c’est Adrian qui trouve place dans les buts des Reds. Devant lui, Joe Gomez, Joël Matip, Virgil van Dijk et Andrew Robertson forment la défense. Au milieu de terrain, Fabinho, Jordan Henderson et James Milner sont associés. Enfin, Alex Oxlade-Chamberlain est épaulé en attaque par ses compères Mohamed Salah et Sadio Mané.

De son côté, Chelsea propose un 4-3-3 sous la houlette de Franck Lampard. Kepa Arrizabalaga se positionne dans les cages derrière Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Kurt Zouma et Emerson Palmieri. Le milieu est constitué de Mateo Kovacic, N’Golo Kanté et Jorginho tandis que Pedro et Christian Pulisic accompagnent Olivier Giroud en attaque.

Les compositions :

Liverpool : Adrian - Gomez, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Milner - Oxlade Chamberlain, Salah, Mané

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson - Kovacic, Jorginho, Kanté - Pedro, Giroud, Pulisic

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10