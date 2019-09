Devenu remplaçant à Liverpool la saison dernière, le défenseur central croate Dejan Lovren (30 ans) était sujet à un départ. L’AC Milan et l’AS Roma ont notamment coché son nom cet été en vue d’un transfert. Finalement, le natif de Zenica n’a pas quitté l’Angleterre et se dirige vers une sixième saison avec les Reds. Interrogé par le média croate Sportske Novosti, il est revenu sur son mercato agité.

« Je suis très heureux parce que j’ai tout le temps senti que Liverpool était avec moi. Je respecte ça. Klopp m’a dit : "écoute, mon pote, tu es un joueur de première classe, nous ne te laisserons pas partir en prêt. Nous avons besoin de toi". Je voulais partir, ça ne s’est pas fait, on m’a dit que Liverpool avait besoin de moi et je l’ai accepté. La semaine dernière, j’ai reparlé à Klopp, il m’a dit qu’il me comprenait, qu’il savait que je n’étais pas heureux mais il a également déclaré : "regarde, maintenant c’est terminé, je veux que tu réinitialises ta tête, je te trouve important." ». Expérimenté, il avait disputé 18 rencontres la saison passée (1 but et 1 passe décisive).

