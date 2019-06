Divock Origi (24 ans) aura tout connu cette saison avec Liverpool. Abonné au banc de touche, l’attaquant belge s’est révélé précieux avec des buts capitaux face à Everton, Newcastle et bien sûr en finale de la Ligue des champions face à Tottenham (2-0). Le Diable Rouge qui possède encore une année de contrat avec les Reds, n’écarterait pas la possibilité de prolonger. Le Liverpool Echo révèle ainsi que les dirigeants anglais songeraient à récompenser Origi en lui offrant une prolongation de contrat.

Actuellement avec la sélection belge, l’ancien Lillois s’est confié sur le sujet. « Les prochaines semaines, nous devrons nous asseoir et voir ce que l’avenir nous réserve. Pour le moment, je veux juste me concentrer sur ces derniers matchs avec la sélection, et voir ensuite. Je veux parler au club, et à mon entourage avant de rendre les choses publiques. Mais j’espère que les discussions entre moi, le club et mon entourage seront positives, » a révélé le buteur belge des Reds sur Sky Sports.