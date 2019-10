Liverpool s’est fait une belle frayeur, mercredi soir, à l’occasion de la 2e journée de Ligue des champions dans le groupe E (4-3). En effet, les Reds menaient 3-0 au bout de 36 minutes de jeu face au RB Salzbourg mais le club autrichien est revenu des enfers en revenant à 3 partout. Finalement, Mohamed Salah a délivré les champions d’Europe en titre en fin de rencontre (69e), mais Jürgen Klopp espère tirer les enseignements de ce retournement de situation.

« Je dirais que les 30 premières minutes ont été parmi les meilleures que nous ayons disputées contre une très bonne équipe organisée avec une identité claire. Nous avons fait tout ce qui ne leur plaisait pas à grande vitesse. Nous aurions pu marquer plus de buts. C’est une leçon très importante pour nous ce soir (hier) et je préfère clairement avoir réussi à l’intégrer pendant le match qu’après. Si nous avions perdu quatre à trois, la leçon aurait été la même, juge le coach allemand au micro de Sky Sports. Mais bon, nous avons gagné. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre de ce succès donc cela me va. »

