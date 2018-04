Liverpool a vécu une belle soirée en surclassant l’AS Roma lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions (5-2). Mais les deux buts encaissés en fin de match et la blessure d’Alex Oxlade-Chamberlain sont venus gâcher la fête. Victime d’une rupture des ligaments croisés, l’ailier anglais a d’ores et déjà déclaré forfait pour la fin de saison avec les Reds, et même avec la sélection des Three Lions pour la Coupe du Monde. Un véritable coup dur pour Jürgen Klopp, visiblement très touché par la blessure de son joueur.

« Je n’ai pas de mots pour ça. Je ne peux pas croire que ce merveilleux joueur et cette personne doit subir ce genre de choses. C’est juste une honte, a-t-il déclaré dans des propos relayés par The Telegraph. Ce n’est pas juste pour être honnête, mais la vie est parfois comme ça. Ils disent que vous obtenez un citron pour en faire de la limonade et c’est ce que nous devons faire. C’est ce que fait Alex. C’est une personne positive et il sera de retour. Je lui ai déjà dit que nous l’attendrons comme une femme quand un homme est en prison ! » C’est dit !