Et si Naby Keita débarquait plus tôt que prévu à Liverpool ? Les Reds qui avaient ficelé l’arrivée du milieu de terrain l’été dernier pour plus de 57 millions d’euros, avait prêté l’international guinéen au RB Leipzig jusqu’en fin de saison. Mais selon The Telegraph, le départ précipité de Philippe Coutinho au FC Barcelone pourrait redistribuer les cartes pour Keita.

Ainsi, les Reds songeraient fortement à faire venir dès cet hiver sa nouvelle recrue. Mais Leipzig, en lutte pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions ne l’entendrait pas de cette oreille. Cependant, Liverpool respectera la décision du club allemand si celui-ci ne souhaite pas libérer Naby Keita en janvier.