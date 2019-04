Muet depuis six matches en championnat, Mohamed Salah chute au classement des buteurs de la Premier League (17 buts inscrits), lui qui était pourtant en tête au début de l’année 2019 (il est désormais devancé par Sergio Agüero). Il aurait pu débloquer à nouveau son compteur hier contre Tottenham (victoire 2-1), d’une tête en fin de rencontre, mais le second but des Reds a été finalement attribué à Alderweireld contre son camp. Si sa confiance pouvait être entamée par ce manque d’efficacité, l’Égyptien assure ne pas s’en inquiéter outre mesure, préférant retenir les succès des siens : « Normalement, je reste en dehors de la surface de réparation, mais j’ai suivi mon intuition et je suis entré, a confié Salah, dans des propos relayés par The Guardian. Je dois attendre pour voir si la Premier League me donne le but (finalement attribué à Alderweireld, ndlr). Nous avons obtenu les trois points, c’est la chose la plus importante. »

« Je me fiche du but, a continué le meilleur joueur africain de 2018. Certains joueurs ont le même nombre de buts que moi (Aubameyang, Mané et Kane, ndlr), font la meilleure saison de leur vie et je suis censé réaliser une mauvaise saison ? Je veux gagner la Premier League, c’est la chose la plus importante pour moi. L’atmosphère était dingue et les fans nous aident beaucoup. Ils souhaitent désespérément que nous remportions le championnat et nous ferons tout pour que cela se produise. »