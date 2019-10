La dixième journée de Premier League se poursuit cet après-midi avec un choc entre le leader Liverpool et Tottenham. Une affiche identique à celle de la finale de la dernière édition de la Ligue des Champions.

A domicile, Liverpool s’organise dans un 4-3-3 avec Alisson Becker dans les cages. Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil van Dijk et Andrew Robertson forment la défense. Un cran plus haut au cœur du jeu, on retrouve Jordan Henderson, Fabinho et Georginio Wijnaldum. Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané composent la ligne offensive.

De son côté, Tottenham évolue dans un 4-2-3-1 avec Paulo Gazzaniga dans les buts. Devant lui, Serge Aurier, Toby Alderweireld, Davinson Sanchez et Danny Rose prennent place en défense. Au milieu du terrain, Moussa Sissoko et Harry Winks sont associés. Enfin, Heung-min Son, Christian Eriksen et Dele Alli soutiennent Harry Kane en attaque.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané

Tottenham : Gazzaniga - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Rose - Sissoko, Winks - Son, Eriksen, Alli - Kane