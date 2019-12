La cérémonie a rendu son verdict au début du mois de décembre et a sacré Lionel Messi pour la sixième fois. Cependant, beaucoup avaient parié sur une victoire finale de Virgil van Dijk qui a finalement terminé deuxième des votes. Une place qui a amené une certaine déception chez le défenseur de Liverpool comme il l’a confié au Mirror avant d’évoquer sa très courte discussion avec le lauréat de cette année.

« J’ai été légèrement déçu […] J’ai voulu y aller et, finalement, c’était une super nuit […] J’ai parlé à Messi pendant la soirée. Ce ne fut pas la conversation la plus longue de ma vie, car il ne parle pas beaucoup l’anglais. Mais cela a suffi pour me faire réaliser qu’il a désormais du respect pour moi », a-t-il avoué.