La dernière journée de Premier League va permettre de départager Manchester City et Liverpool après une saison de haute volée. Les deux clubs comptent respectivement 95 points et 94 points et vont s’offrir une lutte à distance. Les Sky Blues vont se déplacer sur le terrain de Brighton tandis que Liverpool reçoit Wolverhampton dans son stade d’Anfield.

A domicile, la formation de Jürgen Klopp se présente dans un 4-3-3 avec Alisson Becker dans les cages. Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk et Andrew Robertson composent la ligne défensive tandis que Fabinho, Jordan Henderson et Georginio Wijnaldum évoluent un cran plus haut. Enfin, Divock Origi est accompagné en attaque par Mohamed Salah et Sadio Mané.

De son côté, Wolverhampton se présente dans un 3-5-2 avec Rui Patricio dans les buts. Le portier anglais voit Ryan Bennett, Conro Coady et Willy Boly former la défense. Les rôles de pistons sont assurés par Matt Doherty et Jonny Otto. Ruben Neves, Leander Dendoncker et Joao Moutinho se retrouvent au cœur du jeu. Enfin, Raul Jimenez et Diogo Jota composent le duo d’attaque.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Origi, Mané

Wolverhampton : Patricio - Bennett, Coady, Boly - Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Jonny- Jimenez, Jota