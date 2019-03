Après une saison totalement loupée l’année dernière, le LOSC s’est repris et vise plus que clairement une qualification directe pour la Ligue des Champions. Après leur succès sur leur pelouse contre Dijon (1-0), les hommes de Christophe Galtier continuent de surprendre. Et le club nordiste s’active également en coulisses, puisque la dette du club a été résorbée, tandis que le capital est désormais plus élevé.

« Le capital a été augmenté par le biais d’un abandon complet de la dette du club. Le propriétaire Gérard Lopez a apporté 25 millions d’euros, tandis que le fonds d’investissement américain Elliott a amené 117 millions d’euros. La principale conséquence est que le club n’a plus de dettes, ni envers Gerard Lopez ni envers Elliott. C’est désormais uniquement le président nordiste qui doit de l’argent au fonds d’investissement », a ainsi déclaré une source proche du dossier à l’AFP.