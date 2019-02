L’été dernier, le LOSC a recruté Loïc Rémy, un élément d’expérience. Mais l’ancien joueur de l’OL et de l’OM n’est pas un titulaire en puissance (2 buts en 17 matches). Lors des derniers jours du mercato, un départ a été évoqué. Le Rayo Vallecano était sur les rangs.

En conférence de presse ce lundi, Christophe Galtier a avoué qu’il comptait sur le footballeur né en 87. « Loïc Rémy ? Il est déterminé et un peu fermé. Et ça, c’est très bien. Il a un peu moins le sourire qu’auparavant. Ça prouve son envie de jouer, de marquer, à l’image de son entrée contre Nice. Il fait de grosses séances d’entraînement. Il me montre qu’il est là ».