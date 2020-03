Ce dimanche, le LOSC accueille l’OL pour le choc de cette 28e journée de Ligue 1. Un match ô combien important pour la course à l’Europe. Les Dogues ont la possibilité de mettre Rudi Garcia et ses joueurs à 9 points, alors que les Gones peuvent eux revenir à 3 points des Nordistes, 4es du championnat. L’Equipe révèle que Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, assistera à cette rencontre au stade Pierre-Mauroy.

Il devrait donc observer les internationaux potentiels des deux pensionnaires de Ligue 1, à savoir Jonathan Ikoné et Mike Maignan du côté du LOSC et Léo Dubois, Houssem Aouar ainsi que Moussa Dembélé côté lyonnais. Les Bleus se rassembleront une dernière fois avant l’Euro à la fin du mois de mars pour disputer deux matches amicaux face l’Ukraine (27 mars, Stade de France) et la Finlande (31 mars, Groupama Stadium).