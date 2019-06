Arrivé en 2010 à Manchester City, David Silva va effectuer la saison prochaine sa dernière pige sous le maillot des Skyblues, lui dont le contrat expire en 2020. C’est en tout cas ce qu’il a confié récemment, indiquant qu’il apprécierait l’idée d’avoir joué pendant dix ans à City : « Non, c’est la dernière (saison), dix ans me suffisent, a ainsi confié l’Espagnol de 33 ans, dans des propos rapportés par The Daily Mirror. C’est le moment idéal pour moi. Au départ, City parlait de deux ans, mais j’ai décidé de signer pour une année supplémentaire, je finirai donc au bout de dix ans. Cela termine le cycle. C’est un beau chiffre rond. Je ne me verrai jamais jouer avec une autre équipe contre City. Donc, dix ans, c’est tout. »

Et pour la suite, Silva a déjà une petite idée en tête, déclarant qu’il aimerait revenir dans la région où il est né, sur les Îles Canaries : « J’aimerais finir ma carrière à Las Palmas. Cela dépend de l’équipe et des joueurs. Je ne peux pas venir ici pour jouer en deuxième division avec cette équipe (Las Palmas évolue actuellement en D2 espagnole). »

