Sorti sur blessure samedi dernier, lors du match opposant Manchester City à Tottenham (1-0), Kevin De Bruyne manquera le derby de demain soir, qui oppose les Citizens aux Red Devils (à 21h, match à suivre en direct commenté sur notre site).

C’est son entraîneur, Pep Guardiola, qui a indiqué en conférence de presse que le Belge sera absent : « C’est un problème musculaire, nous verrons dans les prochains jours comment nous allons faire, mais demain non. »

PEP (on @DeBruyneKev injury) I don’t know. It’s a muscular problem we will see in next days how he will do but tomorrow no.

— Manchester City (@ManCity) 23 avril 2019