Il va falloir encore patienter pour voir Leroy Sané (24 ans) refouler les pelouses anglaises. Victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit lors du Community Shield entre Manchester City et Liverpool, le 4 août dernier, l’international allemand (21 sélections, 5 buts) avait repris l’entraînement collectif le 28 janvier dernier. Présent en conférence de presse vendredi, avant la rencontre opposant les Citizens à West Ham, dimanche (17h30, 26e journée de Premier League), Pep Guardiola a indiqué qu’il fallait encore du temps à son ailier pour retrouver la compétition.

« Leroy a commencé à s’entraîner avec nous, mais il n’est pas encore complètement prêt. Si vous êtes blessé depuis six mois, vous ne pouvez pas immédiatement revenir. Il doit retrouver le tempo, le rythme et la confiance au niveau de son genou. Il ne faut pas penser à la blessure. Il est important que l’opération se soit très bien déroulée et qu’il se rétablisse incroyablement bien. Il reviendra plus fort qu’avant », a confié le technicien espagnol dans des propos rapportés par Sport Bild. En fin de contrat en juin 2022, Leroy Sané devrait vivre une fin d’exercice mouvementée entre son objectif de disputer l’Euro 2020 et sa situation personnelle, puisqu’il pourrait rejoindre le Bayern Munich l’été prochain.