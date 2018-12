« Il n’a toujours pas fait de scanner, mais le joueur est expérimenté. Le joueur sait de quelle blessure il s’agit, et de par mon expérience et son hurlement lors de la blessure et son évolution, je sais qu’il sera absent pour un long moment. Ce n’est pas une petite blessure musculaire qui fait que le joueur sera opérationnel dans une dizaine de jours », expliquait José Mourinho en conférence de presse. Un coup dur pour le Chilien, qui n’avait pas un temps de jeu conséquent depuis le début de la saison.

Et selon The Independant, Alexis Sanchez va devoir patienter six semaines après sa blessure à l’entraînement. Le Chilien manquera notamment le match face à son ancien club, Arsenal, le 5 décembre prochain. Il devrait donc faire son retour à la compétition en 2019, lors de la période hivernale de transferts. Difficile pour l’attaquant chilien de 29 ans...