En difficulté à Manchester United malgré un bilan comptable loin d’être catastrophique (45 matches, 11 buts et 9 passes décisives), Anthony Martial (22 ans) pourrait quitter les Reds Devils. N’ayant pas trouvé les filets depuis janvier, il a peu à peu perdu sa place et n’entre plus du tout dans les plans de José Mourinho. Pour rapatrier l’ancien Lyonnais, plusieurs écuries sont venues aux nouvelles comme la Juventus ou encore Chelsea.

Toutefois, un départ ne sera pas aussi simple que prévu pour le tricolore comme l’explique le Daily Mail. Si Manchester United n’est pas opposé à se séparer de son attaquant français, le triple vainqueur de la Ligue des Champions privilégierait un transfert en dehors de l’Angleterre. Refroidissant les pistes menant à Chelsea ou encore à Tottenham.