Dimanche, à 17h30, sera donné le coup d’envoi du Derby de Manchester, à l’Etihad Stadium. Leaders, les Citizens s’avancent avec quelques certitudes et surtout neuf points d’avance sur le voisin et rival, sixième de Premier League. Alors que Romelu Lukaku est incertain et que Marouane Fellaini est sur le retour, José Mourinho pourrait devoir faire face à une nouvelle absence de poids.

En effet, les Red Devils ont communiqué sur le milieu des Bleus, Paul Pogba, dans l’après-midi. Selon le club de Manchester, « Paul Pogba a effectué des exercices d’entraînement en salle, en marge du groupe principal, en raison d’une petite blessure ». Des Red Devils qui ont « l’espoir que cette blessure ne le prive pas du choc » face à Manchester City.