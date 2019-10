Actuel 12e de Premier League avec seulement 9 points au compteur, Manchester United veut se renforcer cet hiver pour relever la tête. Ainsi, The Sun nous apprend que les Red Devils visent James Maddison (22 ans) et Ben Chilwell (22 ans) de Leicester.

En effet, Ole Gunnar Solskjaer va disposer d’un budget transfert important pour le mercato hivernal et il doit recruter au moins cinq joueurs pour redresser la barre dont les deux pépites des Foxes. « Ils répondent à toutes les exigences et à tous les critères en termes de qualité et gardent un noyau anglais important. Ole les aime, mais il serait difficile de les avoir tous les deux en même temps. Nous devrons attendre et voir ce qui se passe », a même confié une source interne au club mancunien au média britannique.

