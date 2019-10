Arrivé au Bayern Munich en juin 2011, Manuel Neuer (33 ans) réalise sa quatorzième saison au haut niveau. Il faut déjà penser à la suite pour le portier allemand. Dans une longue interview accordée à France Football, celui qui a débuté avec Schalke 04 s’est livré sur la suite de sa carrière, alors qu’il ne lui reste plus que deux ans de contrat avec le champion d’Allemagne en titre.

« Mon contrat au Bayern Munich court jusqu’en juin 2021. D’ici là, je veux donner mon maximum pour atteindre nos objectifs et enrichir mon palmarès. Je ne ressens aucune pression quant à mon avenir. Je suis zen. Je veux simplement continuer à évoluer au plus haut niveau le plus longtemps possible, tant que mon corps suivra. Tant que j’aurai le sentiment qu’on a besoin de moi, je continuerai », a-t-il expliqué.