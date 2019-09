Martin Ødegaard (20 ans) réalise de bons débuts du côté de la Real Sociedad, où il a été prêté cet été par le Real Madrid. Avec 1 but en 3 apparitions en Liga, le Norvégien s’impose tranquillement comme un des éléments moteurs de son nouveau club. Sélectionné avec la Norvège, le milieu offensif s’est confié à la presse locale, Nettavisen notamment.

« Je pense que c’est un bon début, j’ai marqué un but et l’équipe a pris quatre points en trois matches difficiles, donc c’est absolument approuvé. (...) Je sens depuis un moment que je peux jouer à un niveau supérieur, mais comme je l’ai déjà dit, le plus important est de jouer des matches. Les choses sont venues naturellement maintenant, et cela m’a peut-être rendu mieux équipé qu’auparavant », a-t-il expliqué, ravi d’avoir suivi son intuition en rejoignant le Pays basque. Pourvu que ça dure.

