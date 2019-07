Martin Ødegaard (20 ans) avait été très clair sur ses intentions. Prêté par la Casa Blanca à Heerenveen puis au Vitesse Arnheim, le Norvégien avait publiquement indiqué qu’il ne se satisferait pas d’un retour au Real Madrid pour faire banquette après sa bonne saison en Eredivisie. Annoncé un temps à l’Ajax Amsterdam, Ødegaard avait finalement séduit le Bayer Leverkusen et la Real Sociedad.

« Ç’a été une très bonne saison, j’ai franchi un cap, j’ai amélioré mon jeu. Mais je ne veux pas que ça se passe comme l’été dernier. Je veux aller en vacances et je ne veux pas que cela se reproduise. Ça n’a pas été bon pour moi. J’ai des retours comme quoi ils sont très contents de moi au Real Madrid, mais c’est difficile d’y jouer et ce sera probablement le cas la saison prochaine. Ils ont vendu beaucoup de joueurs avec des clauses de rachat. Ça ne me dérange pas, je veux seulement aller à un endroit où j’aurai l’opportunité de jouer avec un entraîneur qui croit en moi ».

Après des expériences aux Pays-Bas, Martin Ødegaard a vu son voeu être exaucé. Ce dernier va continuer de s’aguerrir en Espagne. Il vient en effet d’être prêté à la Real Sociedad. « Le Real Madrid et la Real Sociedad ont trouvé un accord pour le prêt de Martin Ødegaard jusqu’au 30 juin 2020 », peut-on lire sur le communiqué publié par la Casa Blanca sur son site officiel. Ce nouveau prêt sera intéressant à suivre puisque le joueur se retrouvera à un an de la fin de son contrat à Madrid à la fin de la saison.

Comunicado Oficial : Odegaard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 5 juillet 2019

