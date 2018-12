Véritable sensation outre-Manche, Mattéo Guendouzi (19 ans) s’est rapidement affirmé avec Arsenal. Le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain et au FC Lorient a déjà disputé 20 rencontres avec les Gunners pour 1 but et 2 passes décisives. Interrogé par le Canal Football Club, il n’a pas manqué d’ambition et rêve de jouer avec l’équipe de France.

« J’ai joué avec toutes les catégories de jeunes, pour moi, maintenant, ce sont les A l’objectif. C’est quelque chose que je veux, j’y crois vraiment, je sais qu’il me reste encore beaucoup de travail » a-t-il lancé.