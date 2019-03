Aujourd’hui, la Gazzetta dello Sport propose en pages intérieures deux équipes. L’une avec les recrues dont le prix a le plus grimpé au cours des derniers mois. On y retrouve l’ancien Marseillais et Lyonnais, Nicolas Nkoulou, qui évolue au Torino, la nouvelle pépite italienne Nicolo Zaniolo ou encore la révélation Piatek. Le deuxième onze, vous l’aurez compris, met en avant ceux dont les performances décevantes aboutissent à une valeur marchande en forte baisse.

Steven N’Zonzi (AS Roma), Dalbert (Inter Milan), Milnkovic-Savic (Lazio) ou encore Nainggolan (Inter) y sont présents, tout comme l’ancien Parisien Javier Pastore, qui se fait de nouveau flinguer dans le commentaire associé à son nom : « le symbole des erreurs romaines. Difficile de justifier son prix ». Recruté 24 M€ par les Giallorossi, l’Argentin est aujourd’hui évalué à seulement 10 M€.